Ticaret Bakanlığı açıkladı: 8 ayda 1,2 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi

icaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yılın ilk 8 ayında tütün mamulleri ve ilgili malzemelere yönelik operasyonlarını sürdürdü. Bakanlık verilerine göre bu dönemde toplam 202 milyon 785 bin 944 liralık tütün mamulleri ve ilgili malzemeye el konuldu.

8 AYDA 119,4 MİLYON LİRALIK KAÇAK SİGARA ENGELLENDİ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Ticaret Bakanlığı ekipleri, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturarak ticari işleyişe sekte vuran ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin operasyonlarında tütün mamullerinden tekstil malzemelerine kadar çok sayıda kaçak eşyaya el konuluyor.

Özellikle tütün mamulleri ve ilgili malzemelerin kaçakçılığına yönelik operasyonlarla vergi kayıplarının önlenmesi, kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve kamu sağlığının korunması hedefleniyor.

Bakanlık verilerine göre ocak-ağustos döneminde ele geçirilen 1 milyon 240 bin 674 paket sigaranın maddi değeri 119,4 milyon lira oldu.

Aynı dönemde 2,4 milyon lira değerinde 1 milyon 51 bin 609 kaçak sigara kağıdı paketine ve 4,6 milyon lira değerinde 4 milyon 745 bin 663 paket sigara filtresine el konuldu.

Ekipler ayrıca 8 ayda 2,04 milyon lira değerinde 19 bin 247 adet puro ele geçirdi.

GÜMRÜKLER TEKNOLOJİK SİSTEMLERLE GÜÇLENDİRİLİYOR

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerdeki yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla teknolojik gelişmelerden de yararlanıyor.

Bu kapsamda x-ray tarama sistemleri, yapay zeka destekli risk analizi, araç takip ve kamera sistemleri gümrük sahalarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılıyor.

Vatandaşlar da kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin ihbarlarını "Alo 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattı" üzerinden 7 gün 24 saat ücretsiz olarak iletebiliyor.

Bakanlığın online ihbar sistemi de kaçakçılık bildirimleri için kullanılabiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör