Ticaret Bakanlığı açıkladı: Hizmet ihracatı rekor tazeledi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri (UHTİ) yayımlanmış buna göre Türkiye'nin hizmetler ihracatı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 oranında artarak 124,9 milyar dolar olurken, hizmetler ithalatımız 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,6 artarak 61,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece uluslararası hizmetler ticareti dengesi TÜİK verilerine göre yüzde 3,6 artışla 63 milyar dolar fazla vermiştir. Böylece 2025 yılı için belirlenen 121 milyar dolarlık hizmetler ihracatı hedefi aşılmış, daha evvel TCMB Ödemeler Dengesinde açıklanan 122,6 milyar doların üzerine çıkılarak en yüksek hizmetler ihracatı rakamına ulaşılmış ve yeni bir rekora imza atılmıştır. Elde edilen bu başarı ile Türkiye, dünya hizmetler ihracatında en fazla ihracat gerçekleştiren 22'nci ülke olmuştur. Türkiye; hizmetler sektörlerine ilişkin politika ve destek programlarının, nitelikli insan kaynağının, iş insanlarının özverili gayretlerinin, teknik altyapısının, coğrafi konumunun, siyasi istikrarının katkısıyla her geçen yıl dünya hizmetler ticaretinden aldığı payı artırmaktadır. Zira Türkiye 1980 yılında 762 milyon dolar hizmetler ihracatı ile dünya hizmetler ihracatından yüzde 0,19 pay almaktaydı. Ülkemiz 2002 yılında 14 milyar dolar ile dünya hizmetler ihracatından yüzde 0,89 pay alırken bu oran 2025 yılında 124,9 milyar dolar ihracat ile yüzde 1,29'a yükselmiştir" denildi.

'TÜRKİYE'NİN HİZMETLER İHRACATI BÜYÜMESİ KÜRESEL BÜYÜMENİN ÜZERİNDE'

2002-2025 yılları arasında Türkiye'nin hizmetler ihracatının Dünya Bankası verilerine göre küresel hizmetler ihracatının yıllık ortalama büyümesi olan yüzde 7,5'in üzerinde olduğu ve yıllık ortalama yüzde 10 büyüme gerçekleştirdiği vurgulanarak, "Türkiye'nin hizmetler dış ticareti fazlası 2025 yılında yıllık yüzde 3,6 artışla 63 milyar dolar fazla vererek cari açığımızın finansmanına oldukça önemli bir katkı sağlamıştır. Nitekim hizmetler ticareti fazlası veren ülkeler arasında Türkiye, küresel çapta 6'ncı sırada yer alarak önemli bir başarı elde etmiştir. Sektörel bazda hizmetler ihracatımız incelendiğinde; seyahat hizmetleri ihracatımız, toplam hizmetler ihracatımız içerisinde yüzde 48,1'lik pay ile en fazla paya sahip hizmetler kolu olurken, bu sektördeki ihracatımız 2025 yılında yüzde 6,7 yıllık artış ile 60 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam hizmetler ihracatımızdan aldığı yüzde 34,1'lik pay ile ikinci önemli hizmetler kolu durumunda bulunan lojistik ve taşımacılık sektörü ihracatı ise 2025 yılında yıllık yüzde 3,5 artış ile 42,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. 'Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri' sektörü bir önceki yıla göre yüzde 25,3 artışla en fazla artış gösteren sektör olurken; bu sektörü bir önceki yıla göre yüzde 16,2 ve yüzde 15,4 artışla sırasıyla inşaat sektörü ve fikri mülkiyet hakları kullanım ücretleri sektörü takip etmiştir" ifadelerine yer verildi.

'ABD İLK SIRADA'

Hizmetler sektörü ihracatında öne çıkan ülkelere ilişkin de, "En önemli ortaklarımıza bakıldığında; ABD, gerçekleştirdiğimiz 8,3 milyar dolarlık ihracat ile ilk sırada yer alırken; 7,4 milyar dolar ihracat ile Almanya ve 4,3 milyar dolar ihracat ile Birleşik Krallık sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer almışlardır. En fazla hizmetler ihracatının Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldığı ve 25,3 milyar dolara ulaştığı, diğer Avrupa ülkelerine yapılan hizmetler ihracatının ise 9,3 milyar dolar olduğu görülmüştür. Söz konusu veriler Ticaret Bakanlığımızca hizmetler sektörlerine yönelik olarak uygulanan destek programlarının başarısını ortaya koymaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör