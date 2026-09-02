Ticaret Bakanlığı açıkladı: İndirimli satış reklamlarına sıkı denetim! Yeni dönem başladı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik inceleme ve denetimlerini sürdürüyor.
"Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"nde yapılan ve 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, özellikle indirimli satış reklamlarında kullanılan fiyat bilgilerinin gerçeği yansıtması ve tüketicilerin satın alma kararlarını doğru bilgiye dayanarak vermesi amaçlanıyor.
Yeni düzenleme kapsamında tüketicinin satın alma kararını etkileyen indirim reklamlarının gerçek, açık, anlaşılır ve doğrulanabilir olması zorunlu hale getirildi. İndirim adı altında tüketiciyi yanıltan, gerçekte olduğundan daha yüksek bir indirim yapıldığı algısı oluşturan veya kampanya şartlarını tüketiciden gizleyen uygulamalara yönelik denetimler hem geleneksel mecralarda hem de dijital platformlarda devam ediyor.
Bakanlık tarafından yürütülen inceleme ve denetimlerle, tüketicilerin indirim adı altında yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
İNDİRİM ÖNCESİ FİYAT İÇİN 10 GÜNLÜK DÖNEM ESAS ALINACAK
Yeni düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri, indirim öncesi fiyatın belirlenmesine ilişkin getirilen yeni kural oldu.
Buna göre, indirimli satışın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirimden önceki fiyat olarak esas alınacak.
Düzenlemeyle, kısa süre içinde fiyatın yükseltilmesinin ardından yüksek oranlı indirim uygulanarak tüketicide "suni zam üstüne indirim" algısı oluşturulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Böylece gerçekte uygulanmamış veya gerçeği yansıtmayan bir fiyatın "eski fiyat" olarak gösterilerek tüketicide yüksek indirim algısı oluşturulmasına izin verilmeyecek.
Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak reklam yapılabilecek.
ŞARTLI SATIŞ KAMPANYALARI DA DENETLENECEK
Yeni düzenlemeyle denetimler yalnızca "yüzde 50 indirim" gibi doğrudan indirim ifadelerinin kullanıldığı kampanyalarla sınırlı olmayacak.
Tüketiciye indirim veya başka bir fayda sağlanmasını belirli bir şarta bağlayan şartlı satış reklamları da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacak.
Tüketicinin kampanyanın gerçek niteliğini açıkça anlamasını engelleyen veya olduğundan daha avantajlı bir teklif bulunduğu izlenimi oluşturan uygulamalar da denetim kapsamında değerlendirilecek.
ALDATICI İNDİRİMLERE İDARİ YAPTIRIM UYGULANIYOR
Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı bulunan çeşitli uygulamalara yönelik idari yaptırımlar uygulanıyor.
Gerçekte uygulanmayan yüksek indirim oranlarının kullanılması, indirim kapsamındaki ürünlerin açıkça belirtilmemesi, indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihlerinin gösterilmemesi, stok bilgilerinin tüketiciye doğru sunulmaması ve indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması mevzuata aykırı uygulamalar arasında yer alıyor.
Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlar hakkında reklam durdurma cezasının yanı sıra, aykırılığın haksızlık içeriğini de dikkate alarak reklamın yayımlandığı mecraya göre 108 bin 370 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulayabiliyor.
YENİ DÜZENLEME YAPAY ZEKA VE SOSYAL MEDYA REKLAMLARINI DA KAPSIYOR
1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği yalnızca indirimli satış reklamlarıyla sınırlı değil.
Düzenlemeyle birlikte hedefli reklamcılık, yapay zekâ kullanılarak oluşturulan reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin ticari tanıtımları, çevresel beyanlar ve tüketici değerlendirmeleri gibi güncel reklamcılık ve pazarlama uygulamalarına yönelik yeni kurallar da getirildi.
Ticaret Bakanlığı, temel önceliğinin tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşmasını sağlamak, ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasada adil rekabet şartlarını güçlendirmek olduğunu belirtti.
Bakanlık, bu kapsamda başta indirimli satış reklamları olmak üzere tüm ticari reklam ve uygulamalara yönelik denetimlerin tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.