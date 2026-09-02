Ticaret Bakanlığı açıkladı: İndirimli satış reklamlarına sıkı denetim! Yeni dönem başladı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik inceleme ve denetimlerini sürdürüyor.

"Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"nde yapılan ve 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, özellikle indirimli satış reklamlarında kullanılan fiyat bilgilerinin gerçeği yansıtması ve tüketicilerin satın alma kararlarını doğru bilgiye dayanarak vermesi amaçlanıyor.

Yeni düzenleme kapsamında tüketicinin satın alma kararını etkileyen indirim reklamlarının gerçek, açık, anlaşılır ve doğrulanabilir olması zorunlu hale getirildi. İndirim adı altında tüketiciyi yanıltan, gerçekte olduğundan daha yüksek bir indirim yapıldığı algısı oluşturan veya kampanya şartlarını tüketiciden gizleyen uygulamalara yönelik denetimler hem geleneksel mecralarda hem de dijital platformlarda devam ediyor.

Bakanlık tarafından yürütülen inceleme ve denetimlerle, tüketicilerin indirim adı altında yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.