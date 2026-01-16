Ticaret Bakanlığı açıkladı: Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ihracatta güçlü artış

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dünyada artan rekabet ve pek çok alanda ortaya çıkan teknolojik dönüşüm ihtiyacıyla ilgili olarak ülkemiz, ekonomimizin teknoloji düzeyini yükseltmek için büyük gayret sarf etmektedir. Bu alandaki gayretlerimizin bir sonucu olarak, 2025 yılında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, 2024 yılına kıyasla yüzde 10,8 artarak 112 milyar dolara ulaşmış ve toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 43,5'e çıkmıştır. Son 23 yılda sağlanan büyük başarıyı daha da geliştirmek için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Ülkemizde başlatılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi (HAMLE) Programı, TCMB tarafından sağlanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK), HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı gibi programların ilerlemesi ve savunma sanayimizde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımlar sayesinde ülkemizin gerek orta-yüksek gerekse yüksek teknoloji payı önümüzdeki dönemde önemli ölçüde artacaktır" denildi.