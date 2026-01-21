Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tüketici Hakem Heyetlerine 900 binin üzerinde başvuru
Giriş Tarihi: 21.01.2026 08:44 Son Güncelleme: 21.01.2026 08:47

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tüketici Hakem Heyetlerine 900 binin üzerinde başvuru

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine toplam 907 bin 515 başvurunun yapıldığını, bu başvurulardan 849 binin 143’ünün karara bağlandığını açıkladı. Ayrıca yapılan başvuruların toplam parasal değerinin yaklaşık 12,4 milyar TL olarak gerçekleştiği ifade edildi.

DHA
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tüketici Hakem Heyetlerine 900 binin üzerinde başvuru
  • ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine toplam 907 bin 515 başvurunun yapıldığını, bu başvurulardan 849 binin 143'ünün karara bağlandığını açıklayarak yapılan başvuruların toplam parasal değerinin yaklaşık 12,4 milyar TL olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tüketici Hakem Heyetlerine 900 binin üzerinde başvuru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz