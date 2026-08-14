Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bu ürünlerde damping ve sübvansiyon sona eriyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında bazı motor, bisiklet ve motosikletlerde kullanılan lastikler, tekerlekler, emniyet camları, camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları ile komple soğutma tesislerine yönelik dampinge ve sübvansiyona karşı önlemlerin, nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 2027'nin ilk yarısında sona ereceği bildirildi.

BAZI ÜRÜNLERDE ÖNLEMLERİN SÜRESİ DOLUYOR

Tebliğe göre, bazı motorlar, bisikletler ve motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç ve dış lastikler, tekerlekler ve bunların aksam parçaları, emniyet camları, camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları ile komple soğutma tesisleri gibi eşyalara uygulanan dampinge ve sübvansiyona karşı önlemlerin yürürlük süresi 2027 yılının ilk yarısında dolacak.

Söz konusu önlemler, bu ürünlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde yürürlükten kalkacak.

ÖNLEMLER 5 YIL SONRA KALDIRILIYOR

Dampinge ve sübvansiyona karşı kesin önlemler, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kaldırılıyor.

Ancak yerli üreticilerin, önlemin sona ermesinin dampingin, sübvansiyonun ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuru hakkı bulunuyor.

Bu başvurunun, mevcut önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce yapılması gerekiyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör