Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı ekipleri 4 yaban hayvanını kurtardı
Giriş Tarihi: 12.07.2026 09:46

Ticaret Bakanlığı ekipleri 4 yaban hayvanını kurtardı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda nesli tehlike altında olan 4 yaban hayvanı yakaladı.

AA
Ticaret Bakanlığı ekipleri 4 yaban hayvanını kurtardı
  • ABONE OL

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan nesli tehlike altındaki 2 vaşak ve 2 serval kedisi kurtarıldı.

ŞÜPHELİ BULUNARAK DURDURULDULAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen binek bir aracın risk analizi çerçevesinde şüpheli bulunarak durdurulduğu ifade edildi.

Ekiplerce detaylı aramaya tabi tutulan araçta, sağlıksız koşullarda gizlenmiş vaziyette 4 yaban hayvanı tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan arama sonucunda, sağlıksız koşullarda gizlenerek yasa dışı yollarla ülkemize getirilmeye çalışılan ve Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki türler arasında yer alan 2 vaşak ve 2 serval kedisi kurtarıldı. Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle milli ekonomimizi korumanın yanı sıra, her türlü canlı hayvan kaçakçılığıyla mücadelesini de aralıksız sürdürmektedir. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#EDİRNE #TİCARET BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ticaret Bakanlığı ekipleri 4 yaban hayvanını kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA