Ticaret Bakanlığı tarihi rekoru duyurdu: Serbest bölge ihracatı 6 ayda 6,6 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağlayan serbest bölgeler, 2026 yılının ilk yarısında tarihi bir performans sergiledi. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 19 serbest bölgeden yapılan ihracat yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 6,6 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatı kaydedildi.
HAZİRAN AYINDA DA REKOR GELDİ
Bakanlığın verilerine göre serbest bölgeler, haziran ayında da ihracatta güçlü performansını sürdürdü. Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,5 artış göstererek 1,2 milyar dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 151,8'e ulaşırken, serbest bölgelerin net ihracatçı yapısı daha da güçlendi.
İHRACATIN TOPLAM SATIŞLARDAKİ PAYI YÜKSELDİ
2026'nın ilk altı ayında serbest bölgelerde gerçekleştirilen toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 76,6'ya çıktı.
Teknoloji yoğun ürünlerin ihracattaki ağırlığı da artmaya devam etti. Serbest bölgelerin toplam ihracatında orta-ileri teknoloji ürünlerinin payı yüzde 52,2, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 6,7 oldu. Böylece orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 58,9'a yükselerek Türkiye'nin katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine önemli katkı sağladı.
86 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI
Ocak-haziran dönemi sonu itibarıyla 19 serbest bölgede 477'si yabancı olmak üzere toplam bin 942 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar 86 bin 909 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor.
Serbest bölgelerde verilen 2 bin 803 faaliyet ruhsatının 2 bin 102'si yerli, 701'i yabancı yatırımcılara tahsis edildi. Üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam ruhsatlar içindeki payı da bir önceki yıla göre yaklaşık 1 puan artarak yüzde 44,6'ya yükseldi.
EGE SERBEST BÖLGESİ ZİRVEDE YER ALDI
Serbest bölgeler arasında en yüksek ihracat Ege Serbest Bölgesi'nden geldi. Bölge, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre 125 milyon dolar artırarak 1 milyar 688 milyon dolara çıkardı ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 25,7'sini tek başına gerçekleştirdi.
Bursa Serbest Bölgesi ihracatını yüzde 33 artışla 1 milyar 25 milyon dolara yükseltirken, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi yüzde 31,9 artışla 284 milyon dolara, Avrupa Serbest Bölgesi ise yüzde 10,3 artışla 642 milyon dolara ulaştı.
Bakanlık verilerine göre Batı Anadolu, Trabzon ve Bursa serbest bölgeleri başta olmak üzere 7 serbest bölgede ihracat yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi.
Ege Serbest Bölgesi ayrıca yurt dışı ve Türkiye ile toplam 3,19 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşarak serbest bölgelerin toplam ticaret hacminin yüzde 22,2'sini tek başına oluşturdu.
TİCARET HACMİNDE DÖRT YÖNLÜ BÜYÜME
Adana-Yumurtalık, Batı Anadolu ve Trabzon Serbest Bölgeleri, ticaretin dört yönünde de büyüme kaydederek dikkat çekti.
Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceği belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusundaki, 'Ticaretin Yüzyılı' hedeflerimiz çerçevesinde; Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin güvenli ve stratejik coğrafi konumu sayesinde serbest bölgelerimizin teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretime dayalı stratejik ihracat üslerine dönüştürülmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.