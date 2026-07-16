Ticaret Bakanlığı tarihi rekoru duyurdu: Serbest bölge ihracatı 6 ayda 6,6 milyar dolara ulaştı

HAZİRAN AYINDA DA REKOR GELDİ

Bakanlığın verilerine göre serbest bölgeler, haziran ayında da ihracatta güçlü performansını sürdürdü. Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,5 artış göstererek 1,2 milyar dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 151,8'e ulaşırken, serbest bölgelerin net ihracatçı yapısı daha da güçlendi.

İHRACATIN TOPLAM SATIŞLARDAKİ PAYI YÜKSELDİ

2026'nın ilk altı ayında serbest bölgelerde gerçekleştirilen toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 76,6'ya çıktı.

Teknoloji yoğun ürünlerin ihracattaki ağırlığı da artmaya devam etti. Serbest bölgelerin toplam ihracatında orta-ileri teknoloji ürünlerinin payı yüzde 52,2, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 6,7 oldu. Böylece orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 58,9'a yükselerek Türkiye'nin katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine önemli katkı sağladı.

86 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

Ocak-haziran dönemi sonu itibarıyla 19 serbest bölgede 477'si yabancı olmak üzere toplam bin 942 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar 86 bin 909 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor.

Serbest bölgelerde verilen 2 bin 803 faaliyet ruhsatının 2 bin 102'si yerli, 701'i yabancı yatırımcılara tahsis edildi. Üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam ruhsatlar içindeki payı da bir önceki yıla göre yaklaşık 1 puan artarak yüzde 44,6'ya yükseldi.