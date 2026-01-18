Ticaret Bakanlığı’ndan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Yasa Dışı Bahis ve Kumar Reklamlarına Karşı Mücadeleye Devam Ediyor— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 18, 2026
Yasa Dışı Bahis Ve Kumar Reklamı Yaptığı ve Tüketicileri Çeşitli Yasa Dışı Sitelere Yönlendirdiği Tespit Edilen Yüksek Takipçili 15 Sosyal Medya Hesabı Hakkında Erişim Engeli… pic.twitter.com/ijlmPeiQjL