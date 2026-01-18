Ticaret Bakanlığı’ndan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verdi.