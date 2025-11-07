Ticaret Bakanlığı’ndan 1,7 milyar TL’lik kaçakçılık operasyonu: 434 araç hakkında adli işlem

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı başından itibaren, toplam değeri 1,7 Milyar TL'yi aşan 434 araç hakkında kaçakçılık kapsamında adli işlem yapıldığını duyurdu.
Bakanlık, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Ticaret Bakanlığı, Taşıt Kaçakçılığıyla Mücadeleyi Kararlılıkla Sürdürüyor:
2025 Yılı Başından İtibaren, Toplam Değeri 1,7 Milyar TL'yi Aşan 434 Araç Hakkında Kaçakçılık Kapsamında Adli İşlem Yapıldı."
— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) November 7, 2025
