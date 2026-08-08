Ticaret Bakanlığı’ndan 80 ülkede yol haritası! İhracatçılar için 107 sektörde fırsatlar açıklandı

RAPORLARDA İHRACATÇIYA KRİTİK BİLGİLER SUNULUYOR

Sektörel Pazar Araştırması Raporlarında belirli bir sektör veya ürüne odaklanılırken hedef bölgeler, şehirler ve eyaletlerin yanı sıra dış ticaret ve ikili ticaret verileri de inceleniyor.

Raporlarda ayrıca ithalatta zorunlu belgeler, önemli fuarlar, standartlar, etiketleme ve ambalajlama şartları, tüketici tercihleri, lojistik, dağıtım kanalları, e-ticaret pazar yerleri, tanıtım ve pazarlama imkanları, tarife dışı engeller ve vergiler gibi başlıklara yer veriliyor.

Böylece ihracatçı firmalara yalnızca ülke hakkında genel bilgiler değil, doğrudan hedef sektöre ilişkin pazar verileri aktarılıyor.