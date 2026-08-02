Ticaret Bakanlığı’ndan Dereköy Gümrük Kapısı açıklaması

Ticaret Bakanlığı, Kırklareli Dereköy Gümrük Kapısı'na yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı'mızın sınır kapılarındaki hizmet kapasitesini artırmaya ve dış ticaret süreçlerini hızlandırmaya yönelik çalışmaları kapsamında, Türkiye ile Bulgaristan Gümrük İdareleri arasında varılan mutabakat doğrultusunda, Kırklareli Dereköy Gümrük Kapısı, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla, azami yüklü ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının geçişine açılmıştır.

Uygulamanın ilk gününde, Almanya varışlı 'Tekerlek Poyrası' yükünü taşıyan 34 PLE 160 plakalı hafif ticari araç, 1 Ağustos 2026, saat 13.12'de Dereköy Gümrük Kapısı'ndaki gümrük işlemlerini tamamlayarak Bulgaristan Malko Tarnovo Gümrük Kapısı üzerinden Avrupa'ya geçişini başarıyla gerçekleştirmiştir. Böylece Dereköy Gümrük Kapısı'ndan yeni uygulama kapsamında ilk ihracat çıkışı başarıyla tamamlanmıştır.

'İHRACATTA HIZLI LOJİSTİK İMKANI SUNULACAK'

Yeni uygulamayla birlikte Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarındaki yoğunluğun azaltılmasının hedeflendiği kaydedilerek, "Hafif ticari araçların Dereköy Gümrük Kapısı'nı kullanmasıyla, özellikle TIR trafiğinde yaşanan yoğunluğun hafiflemesi ve sınır geçişlerinin daha etkin yönetilmesi sağlanacaktır.

İhracatta hızlı ve etkin lojistik imkanı sunulacaktır. Başta otomotiv yan sanayi ürünleri, yedek parça, tekstil ve benzeri zaman hassasiyeti bulunan katma değerli ürünler olmak üzere hafif ticari araçlarla taşınan yüklerin Avrupa pazarlarına daha kısa sürede ulaştırılması mümkün olacaktır. Güvenli ve standartlara uygun geçiş süreçleri sürdürülecektir.

Geçişler transit rejimi hükümleri çerçevesinde, gümrük mühürleri ile gerekli taşıma izinleri ve uluslararası geçiş belgelerinin kontrolü altında güvenli şekilde gerçekleştirilmeye devam edecektir. Ticaret Bakanlığı olarak; gümrük kapılarımızdaki altyapıyı güçlendirmeye, lojistik süreçlerini hızlandırmaya, ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırmaya ve ülkemizin dış ticaretine katkı sağlayacak uygulamaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör