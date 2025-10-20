Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 20.10.2025 08:49 Son Güncelleme: 20.10.2025 09:23

Ticaret Bakanlığı'ndan firmalara 2 milyar 99 milyon TL'lik ceza

Ticaret Bakanlığı 2025 yılı 1 Ocak–30 Eylül tarihleri arasında yürütülen denetimler neticesinde 426.474 firma ve 26.865.521 ürün denetlendi, 2 milyar 99 milyon TL idari para cezası uygulandı.

DHA
Ayrıntılar geliyor...

