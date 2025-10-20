Ticaret Bakanlığı’ndan firmalara 2 milyar 99 milyon TL’lik ceza

Ticaret Bakanlığı 2025 yılı 1 Ocak–30 Eylül tarihleri arasında yürütülen denetimler neticesinde 426.474 firma ve 26.865.521 ürün denetlendi, 2 milyar 99 milyon TL idari para cezası uygulandı.
Ticaret Bakanlığı, Fahiş Fiyat, Stokçuluk ve Fiyat Etiketi Denetimlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) October 20, 2025
İlk 9 Ay (2025 Ocak–Eylül Dönemi) Piyasa Denetim Bilançosu:
Yaklaşık 427 Bin Firma ve 26,9 Milyon Ürün Denetlendi
Toplamda 2 Milyar 100 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı… pic.twitter.com/3bAo6ywhKV
