Haksız fiyat artışı yapan taşınmaz ilanlarına ceza yağdı

YETKİLİ EMLAKÇI SAYISI 85 BİNE YAKLAŞTI

EİDS yetki doğrulama uygulamasıyla, ilanlar sadece "taşınmaz sahibi", "taşınmaz sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları" veya "eşi" ile "taşınmaz sahibince yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmeleri" tarafından verilebiliyor, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamıyor.

Platformlarda yer alan taşınmaz ilanları Bakanlıkça yakından takip edilerek piyasa dengesini bozacak şekilde yapılan manipülatif fiyat artışlarına aracılık ettiği tespit edilen emlak işletmelerine ve EİDS'ye uygun olamayan ilanlara karşı gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu kapsamda, Bakanlıkça bugüne kadar taşınmaz ilanlarında haksız fiyat artışlarına aracılık eden 1158 emlak işletmesine 137 milyon lira idari para cezası uygulandı.

EİDS'nin hem sektör hem de vatandaşlar nezdinde bilinirliğinin artırılması için kamu spotları, tanıtıcı dokümanlar, tanıtım toplantıları ve basın duyuruları yoluyla tanıtımı yapılıyor.

Öte yandan sistem, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. EİDS'nin ilk uygulamaya alındığı dönemde 70 bin 360 olan yetki belgeli emlak işletmesi sayısı yüzde 20 artışla 84 bin 687'ye ulaştı.