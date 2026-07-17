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Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:42

Ticaret Bakanlığı'ndan ithalatçıya kolaylık! Yüzde 5 tolerans uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, gümrükte tespit edilen kıymetin kayıt belgesindeki değeri yüzde 5'ten az aşması halinde ithalat işlemi gerçekleştirilebilecek.

AA
Ticaret Bakanlığı’ndan ithalatçıya kolaylık! Yüzde 5 tolerans uygulanacak
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Ticaret Bakanlığı, ithalatta gözetim uygulamasına yönelik önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle, kayıt belgesinde yer alan kıymetin belirli bir oranda aşılması durumunda ithalata izin verilmesinin önü açıldı.

YÜZDE 5 ESNEKLİK GETİRİLDİ

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında, kayıt belgesinin kullanımına ilişkin hüküm yeniden düzenlendi.

Buna göre, gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrük idarelerince tespit edilip kabul edilen kıymetin, kayıt belgesinde yer alan kıymeti yüzde 5'ten (yüzde 5 hariç) daha az oranda aşması halinde ithalat işlemi gerçekleştirilebilecek.

DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin, ithalat işlemlerinde ortaya çıkabilecek küçük değer farklılıklarından kaynaklanan işlemsel sorunların önüne geçmesi ve uygulamada daha fazla esneklik sağlaması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın değişikliğiyle ithalat süreçlerinde kıymet farklılıklarına ilişkin uygulama netleştirilmiş oldu.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Ticaret Bakanlığı'ndan ithalatçıya kolaylık! Yüzde 5 tolerans uygulanacak
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