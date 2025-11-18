Ticaret Bakanlığı’ndan uyuşturucu operasyonu: 1 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, toplumların geleceğini tehdit eden uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye, hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda;

İstanbul Havalimanı'nda, piyasa değeri 194 milyon 940 bin TL olan 216,6 kilogram likit esrar,

İpsala Gümrük Kapısı'nda, piyasa değeri 142 milyon 863 bin 830 TL olan 234,2 kilogram esrar,

Tekirdağ Limanı'nda, piyasa değeri 374 milyon 954 bin 800 TL olan 614,68 kilogram esrar yakalanmıştır.

Yakalanan tüm uyuşturucu maddeler, ilgili ekiplerce imha ediliyor.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri Zehir Tacirleriyle Amansız Mücadelesini Sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, Kasım Ayının İlk Haftasında Düzenledikleri Operasyonlarda, Toplam 1 Ton 65 Kilogram Esrar Yakalaması Gerçekleştirdi."