Ticaret Bakanlığı’ndan uyuşturucu operasyonu: 1 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, toplumların geleceğini tehdit eden uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye, hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda;
Yakalanan tüm uyuşturucu maddeler, ilgili ekiplerce imha ediliyor.
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri Zehir Tacirleriyle Amansız Mücadelesini Sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, Kasım Ayının İlk Haftasında Düzenledikleri Operasyonlarda, Toplam 1 Ton 65 Kilogram Esrar Yakalaması Gerçekleştirdi."
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri Zehir Tacirleriyle Amansız Mücadelesini Sürdürüyor.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) November 18, 2025
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, Kasım Ayının İlk Haftasında Düzenledikleri Operasyonlarda, Toplam 1 Ton 65 Kilogram Esrar Yakalaması Gerçekleştirdi.
(18.11.2025) pic.twitter.com/X3PtRtXrri