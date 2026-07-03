Ticaret Bakanlığı’ndan Vietnam kararı! Çelik boru ithalatına soruşturma başladı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Vietnam menşeli paslanmaz çelikten kare veya dikdörtgen şeklindeki bazı boruların ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

YERLİ ÜRETİCİLERİN BAŞVURUSU ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Soruşturma, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine açıldı.

Bakanlık tarafından yapılan incelemede, mevcut dampinge karşı önlemin kaldırılması halinde damping ve zararın devam etmesi veya yeniden ortaya çıkması ihtimaline işaret eden yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

MEVCUT ÖNLEM YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Soruşturma kapsamında, Vietnam menşeli paslanmaz çelikten kare veya dikdörtgen kesitli borulara uygulanan dampinge karşı kesin önlemlerin devam edip etmeyeceği yeniden değerlendirilecek.

Soruşturmanın sonucuna göre mevcut önlemlerin sürdürülmesine, değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör