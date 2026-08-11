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Giriş Tarihi: 11.08.2026 10:21

Ticaret satış hacmi belli oldu

Ticaret satış hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 4,5 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 11,8 artış gösterdi.

AA
Ticaret satış hacmi belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,7 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4, perakende ticaret satış hacmi de yüzde 0,7 arttı.

Ticaret satış hacmi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 9,4 gerilerken, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 11,8 yükseldi.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

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Ticaret satış hacmi belli oldu
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