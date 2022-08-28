Ticari araç fuarına Türkiye imzası

DÜNYANIN en önemli ticari araç fuarlarından Hannover IAA Transportation 2022, 19-25 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. 40 farklı ülkeden 1400'ün üzerinde şirketin katıldığı fuara Türk firmaları damga vuracak. Fuara, 134 Türk firması katılacak. Anadolu Isuzu, Ford Truck, Karsan ve Temsa yeni modellerin tanıtımlarını ilk kez Hannover'de yapacak. Her iki yılda bir düzenlenen ve dünyada kendi alanının en önemli organizasyonlarından biri olarak görülen Hannover IAA Transportation, 2020'de pandemi nedeniyle düzenlenememişti. Fuar, normalleşme adımlarıyla birlikte, dört yıl aradan sonra yeniden kapılarını açacak. 19 Eylül'de basın günü ile başlayacak fuar, 25 Eylül'e kadar devam edecek.Son iki yıldır Sabancı Holding ve PPF Group (Skoda Transportation) ortaklığında faaliyet gösteren TEMSA, seri üretime hazır hale getirdiği beşinci elektrikli otobüsü LD SB E'nin tanıtımını gerçekleştirecek. TEMSA, lansmanını yapacağı LD SB E'nin dışında yenilenen Avenue Electron ve HD modellerini de Hannover'de görücüye çıkaracak.