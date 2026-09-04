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Giriş Tarihi: 4.09.2026 09:41

TİGEM 1010 ton limon satışı yapacak: İhale tarihi belli oldu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Boztepe Tarım İşletmesi, interdonato (erkenci, ince kabuklu ve uzun silindirik şekilli limon çeşidi) türü limon satışı yapacak.

AA
TİGEM 1010 ton limon satışı yapacak: İhale tarihi belli oldu
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TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, bu yıl üretilen 1010 ton interdonato limon, iki parti olarak tofur (dalında) halinde ve açık artırma yoluyla satılacak.

İlk partide satılacak 900 ton limonun geçici teminat tutarı 540 bin lira, ikinci partide satılacak 110 ton limonun geçici teminat tutarı da 66 bin lira olarak belirlendi.

Toplam 4 bin 80 ağaçtan elde edilecek tahmini 1010 ton limonun satışı için yapılacak ihalede muhammen bedel 12 milyon 120 bin lira .

İhale, 14 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİGEM #RESMİ GAZETE #LİMON

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TİGEM 1010 ton limon satışı yapacak: İhale tarihi belli oldu
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