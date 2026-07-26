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Giriş Tarihi: 26.07.2026 09:41

TİGEM 1430 reforme koyun satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 1430 reforme koyun satmak üzere ihale açtı.

AA
TİGEM 1430 reforme koyun satacak
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 400 baş reforme koyun, 900 baş reforme erkek kuzu, 100 baş reforme dişi kuzu ve 30 baş reforme erkek toklu olmak üzere, toplam 1430 reforme merinos cinsi koyun, canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle 6 Ağustos saat 14.00'te işletmenin ihale salonunda yapılacak.

İhale dokümanı "https://www tigem gov tr" adresinde veya işletmede görülebilecek.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #RESMİ GAZETE

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TİGEM 1430 reforme koyun satacak
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