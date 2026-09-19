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Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:59

TİGEM 1600 ton yağlık ayçiçeğini satışa çıkarıyor

TİGEM'e bağlı Dalaman Tarım İşletmesi, bu yıl üretilen 1600 ton yağlık mahsul ayçiçeğini 10 parti halinde açık artırmayla satacak. İhalenin toplam muhammen bedeli 56 milyon lira olarak belirlendi.

AA
TİGEM 1600 ton yağlık ayçiçeğini satışa çıkarıyor
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesi, 1600 ton yağlık mahsul ayçiçeğini satışa çıkaracak. Bu yıl üretilen ayçiçeğinin satışı, 10 parti halinde açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İHALE 30 EYLÜL'DE YAPILACAK

TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, satışa konu ayçiçeği toplam 10 parti halinde ihaleye çıkarılacak.

Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihalenin toplam muhammen bedeli 56 milyon lira olarak belirlendi.

İhale, 30 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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TİGEM 1600 ton yağlık ayçiçeğini satışa çıkarıyor
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