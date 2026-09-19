TİGEM 1600 ton yağlık ayçiçeğini satışa çıkarıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesi, 1600 ton yağlık mahsul ayçiçeğini satışa çıkaracak. Bu yıl üretilen ayçiçeğinin satışı, 10 parti halinde açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.
İHALE 30 EYLÜL'DE YAPILACAK
TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, satışa konu ayçiçeği toplam 10 parti halinde ihaleye çıkarılacak.
Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihalenin toplam muhammen bedeli 56 milyon lira olarak belirlendi.
İhale, 30 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak.