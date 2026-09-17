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Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:10

TİGEM 17 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 17 safkan Arap koşu tayının satışını yapacak.

AA
TİGEM 17 safkan Arap koşu tayı satacak
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İşletmenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 10 dişi ve 7 erkek safkan Arap koşu tayının satışı, elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek. 28 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek ihale, "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" internet adresinde yapılacak.

Müşteriler, tayların özelliklerine TİGEM'in internet sayfasından veya sisteme kaydolarak Elektronik Satış Platformu'ndan ulaşabilecek. Taylar, ihale tarihinden bir hafta önce başlamak üzere ihale gününe kadar işletmede görülebilecek.

e-Tay Satış Platformu üzerinden ihaleye katılmak isteyen müşterilerin, sisteme kayıt işlemlerini ilan edilen sürede eksiksiz tamamlaması, TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİGEM #TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #RESMİ GAZETE

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TİGEM 17 safkan Arap koşu tayı satacak
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