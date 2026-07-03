TİGEM 1700 erkek kuzuyu satışa çıkarıyor! İhale tarihi belli oldu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, yetiştirdiği reforme erkek kuzuların satışına ilişkin ihale ilanını Resmi Gazete'de yayımladı.
İlana göre, Merinos ırkı 1700 baş reforme erkek kuzu, 9 parti halinde açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.
MUHAMMEN FİYAT KİLOSU 330 LİRA
İhalede muhammen fiyat, canlı ağırlık üzerinden kilogram başına 330 lira olarak belirlendi.
Geçici teminat bedeli ihale tutarının yüzde 5'i, kesin teminat ise yüzde 10'u olacak.
İHALE 8 TEMMUZ'DA YAPILACAK
Açık artırma ihalesi, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek.
İhaleye ilişkin şartname, TİGEM Ticaret Daire Başkanlığında, TİGEM'in resmi internet sitesinde ve Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilecek.