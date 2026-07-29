TİGEM 1800 erkek kuzuyu satışa çıkarıyor! İhale tarihi belli oldu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen 1800 reforme erkek kuzunun satışı için ihale açtı.
Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bafra ırkı 1800 reforme erkek kuzu, 6 parti halinde canlı kilogram üzerinden açık artırma usulüyle alıcılarını bulacak.
İHALE 4 AĞUSTOS'TA YAPILACAK
İhale, 4 Ağustos Salı günü saat 14.00'te Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.
Toplam muhammen bedel 22 milyon 116 bin lira olarak belirlenirken, ihaleye katılacak isteklilerden 1 milyon 105 bin 800 lira geçici teminat alınacak.
ŞARTNAME TİGEM'DE GÖRÜLEBİLECEK
İhaleye ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde ve TİGEM'in resmi internet sitesinde incelenebilecek.