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Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:52

TİGEM 1800 erkek kuzuyu satışa çıkarıyor! İhale tarihi belli oldu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen 1800 reforme erkek kuzuyu açık artırmayla satışa sunacak. İhale, 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

AA
TİGEM 1800 erkek kuzuyu satışa çıkarıyor! İhale tarihi belli oldu
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen 1800 reforme erkek kuzunun satışı için ihale açtı.

Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bafra ırkı 1800 reforme erkek kuzu, 6 parti halinde canlı kilogram üzerinden açık artırma usulüyle alıcılarını bulacak.

İHALE 4 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

İhale, 4 Ağustos Salı günü saat 14.00'te Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Toplam muhammen bedel 22 milyon 116 bin lira olarak belirlenirken, ihaleye katılacak isteklilerden 1 milyon 105 bin 800 lira geçici teminat alınacak.

ŞARTNAME TİGEM'DE GÖRÜLEBİLECEK

İhaleye ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde ve TİGEM'in resmi internet sitesinde incelenebilecek.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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TİGEM 1800 erkek kuzuyu satışa çıkarıyor! İhale tarihi belli oldu
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