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Giriş Tarihi: 11.06.2026 10:22

TİGEM 60 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 60 baş safkan Arap koşu tayı satışı yapacak.

AA
TİGEM 60 safkan Arap koşu tayı satacak
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, tayların satışı, tek tek açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Sultansuyu tarım işletmeleri yetiştirmesi 30 baş dişi ve 30 baş erkek olmak üzere, 60 baş safkan Arap koşu tayı satılacak.

İhale, 30 Haziran saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak. Tay başına geçici teminat bedeli olarak 100 bin lira alınacak.

İhaleye ilişkin şartnameye, www.tigem.gov.tr adresinden, Sultansuyu Tarım İşletmesi veya Karacabey Tarım İşletmesinden erişilebilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİGEM #RESMİ GAZETE

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TİGEM 60 safkan Arap koşu tayı satacak
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