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Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:45

TİGEM 60 ton merinos yapağını satışa çıkarıyor! İhale tarihi belli oldu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı üretimi 60 bin kilogram merinos yapağını açık artırma usulüyle satışa sunacak. Yaklaşık bedeli 3 milyon lira olarak belirlenen ihale 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

AA
TİGEM 60 ton merinos yapağını satışa çıkarıyor! İhale tarihi belli oldu
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2026 yılı üretimi merinos yapağının satışına hazırlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından 60 bin kilogram merinos yapağı tek parti halinde açık artırma yöntemiyle ihale edilecek.

60 BİN KİLOGRAM YAPAĞI SATILACAK

İhale kapsamında 2026 yılı istihsali 60 bin kilogram merinos yapağı, tek parti halinde açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.

İhale için kilogram başına 50 lira muhammen fiyat belirlenirken, toplam muhammen bedel 3 milyon lira olarak açıklandı.

İHALE 28 TEMMUZ'DA YAPILACAK

İhale, 28 Temmuz Salı günü saat 14.00'te, Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek.

İlk ihalede alıcı çıkmaması veya verilen tekliflerin uygun bulunmaması halinde satış, pazarlık usulüyle yapılacak.

TEMİNAT ŞARTLARI AÇIKLANDI

İhaleye katılacak isteklilerden 150 bin lira geçici teminat alınacak. Ayrıca, ihalenin sonuçlanmasının ardından kesin teminat tutarı ihale bedelinin yüzde 10'u olarak uygulanacak.

İhale şartnamesi ve detaylı dokümanlara TİGEM'in resmi internet sitesinden veya Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden ulaşılabilecek.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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TİGEM 60 ton merinos yapağını satışa çıkarıyor! İhale tarihi belli oldu
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