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Giriş Tarihi: 13.09.2026 09:29

TİGEM binlerce küçükbaş hayvan satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 50 reforme küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

AA
TİGEM binlerce küçükbaş hayvan satacak
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), binlerce küçükbaş hayvan için ihale açacak.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işletme yetiştirmesi 300 baş Kangal Akkaraman koyun, 2 bin 600 baş Kangal Akkaraman erkek kuzu ve 150 baş Kangal Akkaraman dişi kuzu, canlı ağırlık üzerinden 15 parti halinde açık artırma usulü satılacak.

İhale, 24 Eylül saat 14.00'te müdürlüğün Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık artırma ile yapılacak.

İhale şartnamesi, "www.tigem.gov.tr" adresinde "pazarlama ihaleleri" bölümünde görülebilecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #RESMİ GAZETE

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TİGEM binlerce küçükbaş hayvan satacak
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