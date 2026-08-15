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Giriş Tarihi: 15.08.2026 10:50

TİGEM duyurdu: Binlerce küçükbaş için satış ihalesi yapılacak

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 3 bin 615 reforme küçükbaşın canlı ağırlıkları üzerinden açık artırma usulüyle satışı için ihale düzenleyecek. İhalede toplam muhammen bedel 49 milyon 252 bin 800 lira olarak belirlendi.

AA
TİGEM duyurdu: Binlerce küçükbaş için satış ihalesi yapılacak
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, yetiştirdiği 3 bin 615 reforme küçükbaşın satışı için ihale açtı. Küçükbaşlar 20 parti halinde canlı ağırlıkları üzerinden açık artırma usulüyle satışa sunulacak.

İHALE 27 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre ihale, 27 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

İhalede toplam muhammen tutar 49 milyon 252 bin 800 lira, geçici teminat tutarı ise 2 milyon 462 bin 640 lira olarak belirlendi.

Satışa çıkarılacak 3 bin 615 reforme küçükbaş, 20 parti halinde canlı ağırlıkları üzerinden açık artırma usulüyle satılacak.

ŞARTNAME TİGEM'DE YAYIMLANACAK

İhaleye ilişkin şartnameye TİGEM'in resmi internet adresinden veya Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden ulaşılabilecek.

İhale kapsamında satışa çıkarılacak küçükbaşların toplam muhammen tutarı yaklaşık 49,3 milyon lira olarak hesaplandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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TİGEM duyurdu: Binlerce küçükbaş için satış ihalesi yapılacak
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