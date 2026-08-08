TİGEM’den milyonluk küçükbaş ihalesi! 7 bin 350 hayvan satışa çıkıyor

TİGEM, çeşitli cinslerdeki toplam 7 bin 350 baş reforme küçükbaş hayvanı açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. Polatlı Tarım İşletmesi'ndeki 3 bin 100 baş hayvan için ihale 14 Ağustos'ta, Gözlü Tarım İşletmesi'ndeki 4 bin 250 baş hayvan için ihale ise 18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

TİGEM 7 BİN 350 BAŞ KÜÇÜKBAŞI SATIŞA ÇIKARIYOR

TİGEM'in küçükbaş hayvan satışına ilişkin ilanları Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre kurum, Polatlı ve Gözlü Tarım İşletmesi müdürlüklerinde bulunan toplam 7 bin 350 baş reforme küçükbaş hayvanı canlı kilogram üzerinden açık artırma usulüyle satacak.

Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, çeşitli cinslerde toplam 3 bin 100 baş reforme küçükbaş hayvanı 22 parti halinde satışa çıkaracak.

İhale, 14 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te işletmede gerçekleştirilecek. İhalede hayvanların toplam muhammen bedeli 46 milyon 275 bin lira, geçici teminat tutarı ise 2 milyon 313 bin 750 lira olarak belirlendi.

GÖZLÜ'DE 4 BİN 250 BAŞ HAYVAN SATILACAK

TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü de çeşitli cinslerde toplam 4 bin 250 baş reforme küçükbaş hayvanın satışını gerçekleştirecek.

Gözlü Tarım İşletmesi'ndeki ihale, 18 Ağustos Salı günü saat 14.00'te işletmede yapılacak. Bu ihalede muhammen bedel 58 milyon 868 bin 900 lira, geçici teminat tutarı ise 2 milyon 943 bin 445 lira olarak açıklandı.

İki ihalenin toplamında TİGEM, 7 bin 350 baş reforme küçükbaş hayvanı satışa sunarken, toplam muhammen bedel 105 milyon 143 bin 900 liraya, toplam geçici teminat tutarı ise 5 milyon 257 bin 195 liraya ulaşıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör