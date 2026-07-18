TİGEM’den yerel tohum hamlesi! 50 ata tohumu üreticiyle buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), yerli genetik kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürüttüğü "Mirasımız Yerel Tohum Projesi" kapsamında önemli bir aşamaya ulaştı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan yerel tohumlar çoğaltılarak tescillendi ve üreticilerin kullanımına sunuldu.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, gıda arz güvenliğinin Türkiye'nin öncelikli konuları arasında yer aldığını belirterek, yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılmasının bu hedef açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

50 YEREL TOHUM ÜRETİME HAZIR HALE GELDİ

TİGEM ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Anadolu'nun farklı bölgelerinden toplanan yerel tohumlar çoğaltılarak tescil sürecinden geçirildi.

Yaklaşık 50 yerel tohumun tescillenerek üretime hazır hale geldiğini belirten Bülbül, "Şu an itibarıyla yaklaşık 50 yerel tohum tescillenmiş ve üretime hazır durumda. Bunların büyük bölümünü paketleyerek Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye çapındaki mağazalarında satışa sunduk. Amacımız bu tohumların uygun fiyatlarla üreticilere ve vatandaşlara ulaşmasını sağlamak." dedi.

Proje kapsamında Tokat boncuk fasulyesi, ak çeltik, gucubu fasulyesi, Kosova bal kabağı, Yamula patlıcanı, Sarıcakaya roka, Sarayönü tere, kara turp ve turuncu domates gibi Anadolu'ya özgü birçok yerel çeşit yeniden üretime kazandırıldı.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ DE DEVAM EDİYOR

Bülbül, TİGEM'in bitkisel üretimin yanı sıra hayvancılık alanındaki çalışmalarını da sürdürdüğünü belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığının politikaları doğrultusunda üreticilere yönelik destek projelerinin devam ettiğini ifade etti.

"Kırsalda Bereket Büyükbaşa Destek Projesi" kapsamında hedeflere ulaşıldığını ve on binlerce gebe düvenin yetiştiricilere teslim edildiğini belirten Bülbül, bu yıl uygulamaya alınan "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" ile de TİGEM işletmelerinde yetiştirilen damızlık küçükbaş hayvanların üreticilere ulaştırıldığını söyledi.

Kaliteli tohum ve damızlık üretimine yönelik AR-GE çalışmalarının TAGEM iş birliğiyle sürdüğünü kaydeden Bülbül, kırmızı et arzını güçlendirmek amacıyla Et ve Süt Kurumu ile ortak çalışmalar yürüttüklerini de belirtti. Bu kapsamda besilik hayvanların TİGEM işletmelerinde belirli süre beslenerek ihtiyaç duyulan dönemlerde piyasaya arz edildiğini ifade etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör