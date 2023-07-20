TİM: BAE ile ticaretimizi 25 milyar dolara çıkarabiliriz

TİM'den yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ı kapsayan Körfez ülkeleri programı çerçevesinde Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Departmanı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi arasında mutabakat zaptı imzalandığı bilgisi verildi.

TİM Başkanı Gültepe'nin katıldığı BAE-Türkiye İş Forumu'nda Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Departmanı Müsteşarı Rashid El Booshi ile mutabakat zaptı imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, mutabakat zaptı kapsamında TİM ile Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Departmanı'nın iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak çalışma grupları oluşturacağı belirtildi.

"10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİMİZ VAR"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TİM Başkanı Gültepe, 2028 yılında 400 milyar dolar mal ve 200 milyar dolar hizmet olmak üzere toplam 600 milyar dolar ihracat hedefi için çalıştıklarını anlattı.

Hedef doğrultusunda bir yandan mevcut pazarlardaki payı artırmak, diğer taraftan yeni ticari ortaklar bulmak için yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Gültepe, şu açıklamalarda bulundu:

"Küresel ticarette trendlerin değiştiği bir süreci yaşıyoruz. 'Yakından tedarik ve bölgeselleşme' çağımızın öne çıkan eğilimleri. Bölgenin en önemli üretim merkezi olan Türkiye, yakın çevresine bu çerçevede güçlü bir ortaklık sunuyor. Dolayısıyla, Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimiz özel bir önem taşıyor. En önemli ticari partnerlerimizden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile 5,3 milyar dolar ihracat ve 4,5 milyar dolar ithalat olmak üzere 10 milyar dolarlık ticaretimiz var. Küresel ve bölgesel konjonktürün olumlu etkisinin yanı sıra ikili ilişkilerimizde yaşanan normalleşme inancımızı güçlendiriyor."

"BAE İLE ÇOK DAHA YAKIN İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTMEYE HAZIRIZ"

Mustafa Gültepe, mevcut uygun şartları ticari başarılara dönüştürme görevinin kendilerine düştüğünü belirterek, tarihi ve kültürel açıdan sıkı sıkıya bağlı oldukları ülkelerini, kazan-kazan esasıyla zenginleştirmek gibi kritik bir misyonu üstlenmek zorunda olduklarını vurguladı.

TİM olarak, genelde Körfez ülkeleri, özelde ise BAE ile çok daha yakın iş birliği yürütmeye hazır olduklarını aktaran Gültepe, "Mart 2023'te imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması ile hükümetlerimiz uzun vadeli bir ortaklığın önünü açtı. Üretici ve tüccarlar olarak biz, ticaret hacmimizi katlayarak artırabileceğimiz zemine eriştik. Anlaşma kapsamında ortaya konan 5 yılda 25 milyar dolarlık ticaret hedefine rahatlıkla ulaşacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, doğru ortaklıkların kurulması çalışmaları doğrultusunda eylülde geniş katılımlı bir heyetle yeniden Dubai'ye gideceklerini, akabinde de Dubaili iş adamlarını İstanbul'da ağırlayacaklarını anlattı.