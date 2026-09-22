Times Meydanı’nda ebru sanatı ile COP31 tanıtımı! Bakan Kurum: Hayallerimizi tüm dünyayla paylaşıyoruz

Kurum, COP sürecinin başarılı şekilde yürütülmesini ve somut sonuçlar alınmasını istediklerini belirterek, "İstiyoruz ki bu tanıtım sonrasında da başarılı bir COP süreci yürüsün ve orada netice alalım. Gerçekten bu kötü gidişata 'dur' diyelim" ifadelerini kullandı.

Kurum ayrıca alınacak kararlarla gelişmekte olan ülkelere teknolojik ve bilgi erişiminin sağlanmasının yanı sıra finansmana erişim konusunda da çözüm üretilmesi gerektiğini belirterek, "Bu sorunları çözecek kararlılığı ve iradeyi ortaya koyalım

Haber Girişi Baki Sancak - Editör