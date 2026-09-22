Times Meydanı’nda ebru sanatı ile COP31 tanıtımı! Bakan Kurum: Hayallerimizi tüm dünyayla paylaşıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu ve New York İklim Haftası kapsamında Times Meydanı'nda düzenlenen COP31 tanıtım etkinliğine katıldı. Sanatçı Garip Ay'ın ebru sunumuyla COP31 logosunun tasarlandığı etkinlikte konuşan Kurum, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede uygulama ve somut sonuç odaklı bir süreç yürütmek istediğini söyledi.
COP31 TANITIMI NEW YORK'TA
Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği ve başkanlığı, BM 81'inci Genel Kurulu haftasında New York'ta tanıtılıyor.
Tanıtım etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin bulunduğu "Dünya'nın Geleceği Türkiye'de" başlıklı COP31 afişleri LED ekranlı kamyonetlerle New York sokaklarında dolaştırılıyor.
Türkevi'nin dış cephesine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı tanıtım afişi asılırken, binanın üç ayrı katında ve Glasshouse'da Türkiye'nin COP31 çalışmalarına ilişkin 3 boyutlu sergi ve deneyim alanları ile interaktif bilgilendirmeler sunuluyor.
"TÜM ÜLKELER ADINA BU SÜRECİ YÜRÜTÜYORUZ"
Times Meydanı'nda sanatçı Garip Ay, ebru sunumuyla COP31 logosunu tasarladı. Alanı ziyaret eden COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Ay ile birlikte ebru yaptı.
COP31 tanıtım kampanyasına ilişkin bilgi veren Kurum, "Tüm ülkeler adına bu süreci yürütüyoruz. Amerika'da, BM'de biliyorsunuz her yıl yüz binlerce kişi gelip BM etkinliklerine, organizasyonlarına katılıyor. Biz de Türkiye olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz COP sürecinde hem bir taraftan ülkemizi tanıtalım hem de COP sürecine ilişkin bilgilendirelim istedik. O yüzden Amerika'nın hemen hemen her yerinde bu tanıtımı BM sürecinde yapacağız. Türkiye'nin başarı hikayesini burada anlatma fırsatı bulacağız" ifadelerini kullandı.
"ARTIK HEDEFLERDEN UYGULAMA DİYORUZ"
Ebru sanatının Türkiye'nin kültürünü yansıttığını belirten Kurum, COP31 kapsamında hedeflerin somut uygulamalara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.
Kurum, "Times Meydanı'nda özümüzü, kültürümüzü anlatan, değerlerimizi anlatan ebru sanatımızla birlikte hem COP31 tanıtımını yapıyoruz hem de COP31'e ilişkin hedeflerimizi, hayallerimizi tüm dünyayla paylaşıyoruz. Artık hedeflerden uygulama diyoruz. Artık icraat diyoruz, netice istiyoruz. Tüm dünya halkları bizden bunu bekliyor. Biz de bu iradeyi COP Başkanlığı olarak yürütüyoruz" dedi.
Kurum, COP sürecinin başarılı şekilde yürütülmesini ve somut sonuçlar alınmasını istediklerini belirterek, "İstiyoruz ki bu tanıtım sonrasında da başarılı bir COP süreci yürüsün ve orada netice alalım. Gerçekten bu kötü gidişata 'dur' diyelim" ifadelerini kullandı.
Kurum ayrıca alınacak kararlarla gelişmekte olan ülkelere teknolojik ve bilgi erişiminin sağlanmasının yanı sıra finansmana erişim konusunda da çözüm üretilmesi gerektiğini belirterek, "Bu sorunları çözecek kararlılığı ve iradeyi ortaya koyalım