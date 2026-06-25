Tivibu ile “Tatil Başlasın”

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, zengin içerik arşiviyle her yaştan izleyiciye hitap ediyor. Çocuklar, karnelerini aldıktan sonra eğlence dolu yapımlarla yazın tadını Tivibu ekranlarında çıkarıyor.

KARNE SONRASI MACERA VE EĞLENCE TİVİBU'DA

Çocukların severek izleyeceği animasyon ve aile filmlerini ekrana taşıyan Tivibu 24 Haziran 2026'da "Canavarcıklar", "Heidi", "Caretta Bobi", "Süper Charlie", "Mavka: Ormanın Şarkısı", "Kral Şakir" ve "Kirpi Sonic" gibi sevilen yapımları "Tatil Başlasın" klasöründe bir araya getiriyor.

Korkutucu görünseler de kalpleri sevgiyle dolu olan farklı varlıkların eğlenceli hikâyesini konu alan "Canavarcıklar", yaz tatilinde çocukları macera dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Çılgın bir profesörün yarattığı sevimli yaratık Stitch Head, arkadaşlarını korumak ve ait olduğu yeri keşfetmek için birbirinden heyecanlı serüvenlere atılıyor. Dostluk, cesaret ve farklılıkları kabul etmenin önemini eğlenceli bir dille anlatan animasyon minik izleyicilere keyifli anlar vadediyor.

Dünyaca ünlü Heidi karakterini yeni bir macerayla izleyici karşısına çıkaran 2025 yapımı "Heidi", doğa sevgisi, dostluk ve cesaret temalarını etkileyici bir hikâyeyle buluşturuyor. Yaralı bir vaşak yavrusunu kurtaran Heidi, en yakın arkadaşı Peter ile birlikte onu ailesine kavuşturmak ve yaşadığı doğal yaşam alanını korumak için heyecan dolu bir mücadeleye girişiyor.

Öne çıkan bir başka animasyon türündeki film ise "Caretta Bobi" oluyor. Sevimli deniz kaplumbağası Bobi'nin dostluk, cesaret ve keşif dolu macerasını anlatan animasyon, eğlenceli karakterleri ve sıcak hikâyesiyle çocuklara keyifli bir seyir deneyimi sunuyor.

Tivibu'nun "Tatil Başlasın" seçeneğinde platforma dahil ettiği "Kirpi Sonic", dünyanın en hızlı mavi kirpisinin maceralarını konu alıyor. Kirpi Sonic'in ilk filmi, peşine düşen yetkililerden kurtulup, şeytani doktorun elinde bulunan yüzükleri geri almaya çalışan kirpinin macerasını ele alıyor. Serinin ikinci filmi ise kahraman olmak isteyen kirpi Sonic'in, Dr. Robotnik ve Ekidne Knuckles'ın çok güçlü bir zümrüdü ele geçirmesini engellemek için yeni arkadaşı Tails ile iş birliği yapması üzerine kurgulanıyor.

Filmde Sonic karakterine Ben Schwartz ses verirken, Tom Wachowski rolünde James Marsden, Dr. Robotnik karakterinde ise Jim Carrey performanslarıyla öne çıkıyor. Serinin ikinci filmi ise Sonic, dünyayı tehdit eden yeni tehlikelere karşı kahramanlık sınavı veriyor.

Klasörün eğlence temalı bir diğer seri filmi "Kral Şakir" Türk yapımı animasyon olarak öne çıkıyor. "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı" ve "Kral Şakir: Oyun Zamanı", Türkiye'nin sevilen animasyon kahramanı Şakir'i birbirinden heyecanlı maceralarla izleyici karşısına çıkarıyor. Bir yanda gizemli adalar, korsanlar ve hazine avlarıyla dolu sürükleyici bir yolculuk, diğer yanda teknoloji ve oyun dünyasının merkezinde gelişen eğlenceli olaylar çocukları bekliyor. Şakir, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte karşılaştığı zorlukları dayanışma, cesaret ve zekâsıyla aşmaya çalışırken, ortaya bol kahkahalı ve macera dolu hikâyeler çıkıyor.

Karne sevincini ekran başında sürdürecek çocuklar için renkli ve eğlenceli yapımlar, Tivibu'nun "Tatil Başlasın" seçeneğinde çocuklarla buluşmayı bekliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör