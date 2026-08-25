TK Asistan 2 milyon konuşmaya ulaştı

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, TK Asistan ile ilgili LinkedIn hesabından açıklamada bulundu.

Olmuştur, TK Asistan ile yılbaşından itibaren 2 milyon konuşma gerçekleştirildiğini belirterek, "Türk Hava Yolları olarak 6 kıtaya uçuş gerçekleştiriyor, farklı coğrafyalardaki ve dillerdeki yolcularımızın sorularına anlık olarak yanıt veriyoruz. Yılbaşından itibaren 2 milyondan fazla konuşmayı başarıyla tamamlayan TK Asistan, 100'den fazla dilde yolcularımıza büyük bir kolaylık sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Uçuş arama, uçuş durumu takibi, bagaj hakkı sorgulama, biniş kartı oluşturma, uygun koşullarda bilet değişikliği ve iadesi, business kabin yükseltme, Turkish Holidays kapsamında uçuş ve otel seçeneklerine erişme gibi farklı konularda sorulara cevap veren TK Asistan'a "https://air.tk/tk-asistan" bağlantısından ulaşılabilir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör