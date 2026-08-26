TK Asistan 2 milyon konuşmaya ulaştı

Türk Hava Yolları'nın (THY) dijital asistanı "TK Asistan", yılbaşından bu yana 2 milyondan fazla görüşmeyi tamamladı. THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, TK Asistan ile yılbaşından itibaren 2 milyon konuşma gerçekleştirildiğini belirterek, "THY 6 kıtaya uçuş gerçekleştiriyor, farklı coğrafyalardaki ve dillerdeki yolcularımızın sorularına anlık olarak yanıt veriyoruz. Yılbaşından itibaren 2 milyondan fazla konuşmayı başarıyla tamamlayan TK Asistan, 100'den fazla dilde yolcularımıza büyük bir kolaylık sağlıyor"dedi. Uçuş aramadan bagaj hakkı sorgulamaya, biniş kartı oluşturmadan, bilet değişikliği ve iadesine farklı konularda sorulara cevap veren TK Asistan'a "https:// air.tk/tk-asistan" bağlantısından ulaşılabiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör