TKDK: IPARD III kapsamında girişimcilere 114,4 milyon lira hibe aktarıldı

Giriş Tarihi: 3.02.2026 14:38 Son Güncelleme: 3.02.2026 14:39

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), IPARD III Programı kapsamında ocak ayı içinde girişimcilere toplam 114,4 milyon lira hibe ödemesi yapıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

IPARD III Programı kapsamında ocak ayı içinde girişimcilere toplam 114,4 milyon lira hibe ödendiği bildirilen paylaşımda, "Kırsalı yerinde kalkındırmaya, üretime güç katmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için 47 milyon 798 bin lira, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme için 39 milyon 29 bin lira, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için de 27 milyon 640 bin lira girişimcilerin hesaplarına aktarıldı.

