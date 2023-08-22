TKDK’dan yatırımcıya yüzde 50-80 oranında geri ödemesiz destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 16 Ağustos 2023 tarihi itibari ile Et-Süt-Yumurta üreten İşletmeler ile Et-Süt ve Kanatlı Eti Ürünlerinin İşlenmesi, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Meyve-Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması başlıkları kapsamında 13. Başvuru Çağrı İlanına çıktı.



TKDK Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü konuyla ilgili olarak; IPARD II 13. Çağrı kapsamında üreticiye Türkiye genelinde toplam 20 Milyon Avro (yaklaşık 570 Milyon Türk Lirası) hibe sunulacağını kaydetti. Özlü, bu çağrının hayvancılık işletmeleri ile tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi kapsamında faaliyette bulunan tesislere ait yatırımları içerdiğini ve yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımlarına ilişkin başvurularının destekleneceğini bildirdi. Bu desteklemeler sayesinde yatırımcıların modern ekipmanlarla çalışmalarının teşvik edilerek bir taraftan üretim standartlarının yükseltilmesi ile ürün kalitesinin artırılması sağlanmış olurken diğer taraftan tarım ve balıkçılık sektörünün gelişmesine katkı sunarak nihai ürünün daha etkili bir şekilde pazarlanmasının sağlanmış olacağı belirtildi.



Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımı için başvuru tarihi 4-28 Eylül, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması için makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alım başvuruları ise 18 Eylül-12 Ekim tarihleri olarak belirlendi.