TL ile dış ticarette rekor hacim! 6 ayda 773 milyar liraya ulaştı

TL İLE İHRACAT 182 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Yılın ilk yarısında Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 181 milyar 864 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 10,3 yükselişle 591 milyar 81 milyon liraya ulaştı.

Böylece Türk lirasıyla yapılan toplam dış ticaret hacmi yaklaşık 773 milyar lira olarak kayıtlara geçti.