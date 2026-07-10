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Giriş Tarihi: 10.07.2026 12:57

TL ile dış ticarette rekor hacim! 6 ayda 773 milyar liraya ulaştı

Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi, yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak 772 milyar 945 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde TL ile ihracat yüzde 12,1 artarken, haziran ayında ihracattaki yükseliş yüzde 26,6'yı buldu.

AA Ekonomi
TL ile dış ticarette rekor hacim! 6 ayda 773 milyar liraya ulaştı
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Türk lirasının dış ticarette kullanımı artmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılının ocak-haziran döneminde Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artış göstererek 772 milyar 945 milyon liraya yükseldi.

TL İLE İHRACAT 182 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Yılın ilk yarısında Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 181 milyar 864 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 10,3 yükselişle 591 milyar 81 milyon liraya ulaştı.

Böylece Türk lirasıyla yapılan toplam dış ticaret hacmi yaklaşık 773 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

HAZİRANDA İHRACATTA GÜÇLÜ ARTIŞ

Haziran ayında Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 artışla 30 milyar 80 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 16,1 artarak 114 milyar 383 milyon lira oldu.

Böylece haziran ayında Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi 144 milyar 463 milyon liraya ulaştı.

NİSANDA DİKKAT ÇEKEN SIÇRAMA

İlk yarıda en güçlü ihracat performansı nisan ayında görüldü. Türk lirasıyla ihracat bu dönemde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,3 artarak 38 milyar 212 milyon liraya yükseldi. Aynı ayda dış ticaret hacmi 145 milyar 881 milyon lira olarak gerçekleşti.

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İHRACATTA REKOR HAZİRAN PERFORMANSI

Genel ihracat verilerine göre Türkiye'nin ihracatı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Haziran ayında ise ihracat yaklaşık 25 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek haziran ayı performansını kaydetti. Bu yükselişte Türk lirasıyla yapılan ihracattaki artış da önemli katkı sağladı.

2025 ve 2026 yıllarının ocak-haziran dönemlerinde Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret verileri şöyle (milyon lira):

Yıllar İhracat İthalat Hacim
Ocak-Haziran 2025 162.214 535.853 698.068
Ocak-Haziran 2026 181.864 591.081 772.945
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRK LİRASI #TL #TİCARET BAKANLIĞI

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