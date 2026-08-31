TL mevduat 20 trilyona dayandı

Yatırımcıların mevduatta Türk Lirası'na ilgisi hız kesmeden devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 25 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla TL mevduatın toplam büyüklüğü 19 trilyon 816 milyar liraya ulaştı. Toplam mevduat içeresinde TL'nin payı yüzde 61.2'ye çıkarken, dövizin payı ise yüzde 38.8'e geriledi. TL mevduat Ağustos 2023'ten bu yana, yani son 3 yılda yüzde 162 büyüdü.

KKM SIFIRLANDI

Döviz kurundaki hızlı artışları durdurmak amacıyla 20 Aralık 2021 gecesi ilan edilen ve Ağustos 2023'te rekor seviyeye ulaşan kur korumalı mevduat (KKM) sıfırlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun göre 21 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla KKM bakiyesi sıfıra indi. Kur korumalı mevduatın büyüklüğü Ağustos 2023'te TL bazında 3.4 trilyon lirayı, dolar bazında ise 143.1 milyar doları aşarak rekor kırmıştı. O tarihte kur korumalı mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 26.2'ye yükselirken, TL mevduatın payı yüzde 30'a gerilemişti.

TL'NİN PAYI YÜZDE 61'İ GEÇTİ

Yeni ekonomi yönetiminin sıfırlamayı hedeflediği KKM'de Ocak 2024'te yeni hesap açılışları ve yenilemeler kademeli olarak kısıtlanmaya başlandı. Ocak 2025'te tüzel kişilere sağlanan kur desteği tamamen kaldırılırken, 23 Ağustos 2025'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliği ile YUVAM hariç KKM hesap açma ve yenileme işlemleri tamamen durdurularak uygulama sonlandırıldı. Bu sürecin sonunda TL mevduat 7.5 trilyon liradan 19.8 trilyona çıkarken, toplam mevduattaki payı da yüzde 61.2'ye yükseldi. Dövizin mevduattaki payı ise yüzde 69.9'dan 38.8'e geriledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör