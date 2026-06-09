TL varlıklara ilgi katlanarak büyüyor

Küresel ve bölgesel risklerle birlikte, iç siyasette yaşanan kısa süreli dalgalanmalara rağmen hükümetin ekonomik programdan taviz vermemesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da enflasyonla mücadeleyi sürdürmesi Türk Lirası varlıklara ilginin son yıllarda katlanarak büyümesini sağladı. Yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar başta TL mevduat, hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) olmak üzere tercihlerini TL'den yana kullanırken, dövize ilgide büyük düşüş gözleniyor.

FİNANSAL VARLIKLAR ZİRVEDE

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre Türkiye'deki finansal varlıklar mayıs sonunda 53.8 trilyon lira ile tarihi zirveye çıktı. Finansal varlıklarda 5 yıllık büyüme yaklaşık yüzde 760 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları yüzde 746.5 artarak 48.4 trilyon liraya, yurtdışı yerleşiklerin varlıkları ise yüzde 895.1 artarak 5.4 trilyon liranın üzerine çıktı.

MEVDUATTA İBRE TL'YE DÖNDÜ

Mayıs sonu itibarıyla son 5 yılda yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatları yüzde 906 oranında artarak 16.5 trilyon lirayı aştı. TL mevduatın finansal varlıklar içerisindeki payı 2021'in mayıs ayında yüzde 28.7 iken, 2026'nın aynı döneminde yüzde 34.2'ye çıktı. Mayıs sonu itibarıyla yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları içerisinde 4.5 trilyon liralık büyüklüğe ulaşan kıymetli maden hesaplarının payı da yüzde 9.3 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile özel sektörün yurtdışında ihraç ettiği tahvillere de (eurobond) yerli yatırımcının ilgisi arttı. Yerli yatırımcının kamu eurobondları son 5 yılda yüzde 718 artarak 2.3 trilyon lirayı aşarken, özel sektör eurobondları ise yüzde bin 808 artarak 1 trilyon 985 milyara ulaştı.

DÖVİZİN PAYINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Aynı dönemde yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları ise sadece yüzde 211.9 artarak 5.9 trilyona çıktı. Döviz mevduatlarının toplamdaki payı yüzde 33.6'dan yüzde 12.4'e geriledi. Yurtiçi yerleşiklerin toplam DİBS portföyü son 5 yılda yüzde 738 artarak 10.2 trilyon liraya ulaştı. Devlet iç borçlanma senetlerinin yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları içerisindeki payı yüzde 21 olarak gerçekleşti. Yerli yatırımcının sahip olduğu özel sektör borçlanma araçlarının (ÖSBA) tutarı da 5 yılda yüzde 426 artarak 516 milyara çıktı.

HİSSE SENEDİNE HÜCUM

Son 5 yılda hızlanan halka arzların etkisiyle yerli yatırımcı sayısı 5 kattan fazla artarken, bu durum hisse senedi portföylerine de yansıdı. Yurtiçi yerleşiklerin Mayıs 2021'de 405 milyar lira olan hisse senedi portföy büyüklüğü, bu yılın aynı döneminde 5.9 trilyona çıktı. Hisse portföyünde 5 yıllık büyüme yüzde bin 356 oldu. Hisse senetlerinin yerli yatırımcının varlıklarındaki payı yüzde 7'den 12.2'ye yükseldi.

YABANCININ TERCİHİ DEĞİŞTİ

Yurtdışında yerleşiklerin de finansal varlıkları içerisinde TL'ye yönelimin arttığı gözleniyor. Son 5 yılda yabancının TL mevduat varlığı yüzde bin 24 artarak 510.9 milyara çıktı. Yabancının finansal varlıkları içinde TL mevduatın payı yüzde 8.2'den 9.3'e çıktı. Yabancının aynı dönemde döviz tevdiat hesaplarındaki artış yüzde 539 oldu. Döviz hesaplarının yabancının varlıkları içerisindeki payı 29.9'dan 19.2'ye indi. Aynı dönemde yabancının kıymetli maden hesaplarının büyüklüğü yüzde 2 bin 15 artarak 148.4 milyara çıkarken, bu hesapların payı binde 8'den yüzde 2.7'ye çıktı. Yabancının DİBS portföyü yüzde bin 298'lik büyüme ile 660.8 milyara ulaşırken, payı ise yüzde 8.6'dan 12.1'e yükseldi. Yabancıların hisse senedi portföyleri son 5 yılda yüzde 960.6 artarak 3 trilyon liranın üzerine ulaştı. Hisse senetlerinin finansal varlıklar içerisinde payı da yüzde 51.9'dan 55.4'e ulaştı. Özel sektör borçlanma araçları portföyü de yüzde 5 bin 449'luk büyüme ile 68.8 milyara ulaştı.