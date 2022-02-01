TL’ye dönüşüm hesapları ile ilgili son dakika haberi: Merkez Bankası belirleyecek

Son dakika haberi: TCMB'nin "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ve "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"leri Resmi Gazete'de yayımlandı.