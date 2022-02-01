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Giriş Tarihi: 1.2.2022 08:43

TL'ye dönüşüm hesapları ile ilgili son dakika haberi: Merkez Bankası belirleyecek

TL’ye dönüşüm hesapları ile ilgili son dakika haberi: Merkez Bankası belirleyecek

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Altın hesapları, Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası Mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümünde bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olacak.

Son dakika haberi: TCMB'nin "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ve "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"leri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)'in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

"(5) Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir."

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TL'ye dönüşüm hesapları ile ilgili son dakika haberi: Merkez Bankası belirleyecek
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