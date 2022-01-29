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Giriş Tarihi: 30.1.2022

TL’ye geçen kuruma çifte kazanç

TL’ye geçen kuruma çifte kazanç

Varlıklarını TL’ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası Resmi Gazete’de yayımlandı. TL mevduat ve katılma hesaplarından elde edilecek faiz ve kâr payları vergilendirilmeyerek çifte kazanç sağlanacak

Yabancı para ve altınlarını Türk Lirası'na çeviren kurumların, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kâr payları vergilendirmeden muaf olacak. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre, geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde Vergi Kanunu kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler, enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem olarak değerlendirilecek. 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar ise enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi olacak. Düzeltmeden kaynaklanan kâr/zarar farkı, geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilecek. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmayacak, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmeyecek.

VERGİ İSTİSNASI
Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde TL'nin payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı paralarını TL'ye çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kâr payları vergiden istisna olacak. Kurumların döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar TL'ye çevirmeleri ve bu suretle elde edilen TL varlıkları en az 3 ay vadeli TL mevduat ile katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının son 3 aya isabet eden kısmı vergiden istisna edilecek. ANKARA

ALTININI DÖNÜŞTÜRENDE KAZANACAK
KURUMLARIN, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı, belirtilen asgari süreler dahilinde değerlendirmeleri durumunda, altının Türk Lirası'na çevrildiği tarihte oluşan kurum kazancı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan hesaplardan vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar da vergilendirilmeyecek.

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TL’ye geçen kuruma çifte kazanç
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