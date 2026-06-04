TL’ye olan güven arttı! Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, Nomura Investment Forum Asia 2026 kapsamında yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, "Türkiye'nin Finansal İstikrara Giden Yeni Rotası" başlıklı oturumda ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRK LİRASINA OLAN GÜVEN ARTTI

Bakan Şimşek, Türk Lirası'na ilişkin olarak belirli bir kur seviyesini hedeflemediklerini anlattı. Hazine ve Maliye Bakanı, , programa başlandığından bu yana TL'ye olan güvenin belirgin şekilde arttığını ifade etti. Bu gelişmede sıkı para politikası, makroihtiyati önlemler ve geçmiş dönemlere göre daha güçlü döviz rezervlerinin etkili olduğunu vurguladı.

YILI YÜZDE 20'Lİ SEVİYELERDE KAPATACAĞIZ

Şimşek, Enflasyon konusunda dezenflasyon programına bağlılıklarının güçlü olduğunu açıklarken büyük şokların yaşandığı bir yılda dahi enflasyonun düşmeye devam etmesinin ve yılı yüzde 20'li seviyelerin ortasında tamamlamasının beklendiğini anlattı.

Mali performansa ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin son 23 yılda ortalama bütçe açığının GSYH'nin yüzde 2,6'sı seviyesinde gerçekleştiğini belirten Şimşek, bütçe açığının 2023'teki yüzde 5,1 seviyesinden 2025'te yüzde 2,9'a indirildiğini söyledi.

Harcama kontrolü, kayıt dışılıkla mücadele, vergi uyumunun artırılması ve tahsilat süreçlerindeki iyileşmelerin bu sonucu desteklediğini kaydeden Şimşek, yüksek petrol fiyatlarının etkisini azaltmak için mali alan kullanılsa da 2026 hedeflerine ulaşılmasının ve orta vadede bütçe açığının yüzde 3'ün altında tutulmasının öngörüldüğünü belirtti.

İÇ TALEPTEKİ YAVAŞLAMA OLUMSUZ ETKİLERİ SINIRLAYACAK

Cari denge konusunda ise yüksek enerji fiyatlarının açığı artırabileceğini ancak etkinin yönetilebilir düzeyde kalacağını belirten Şimşek, iç talepteki yavaşlama ve ihracattaki dayanıklılığın savaşın olumsuz etkilerini sınırlayacağını söyledi. Tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma, euro/dolar paritesi ve katma değeri yüksek üretimin ihracatı desteklediğini ifade eden Şimşek, cari açığın GSYH'nin yaklaşık yüzde 3'ü seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini, bunun da uzun dönem ortalamasının altında olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör