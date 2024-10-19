TMB’den Irak’a öncü ziyaret

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren başkanlığındaki heyet, 15-17 Ekim tarihleri arasında Irak'ın başkenti Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirdi. 18-19 Kasım tarihlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında Bağdat ve Basra'ya düzenlenecek programın hazırlıkları için yapılan ziyarette görüşmeler yapıldı. Eren, Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar 137 ülkede 516 milyar dolar tutarında proje hayata geçirdiğini, Irak'ın 35 milyar dolarlık proje ile Ortadoğu'da birinci, dünyada üçüncü büyük ülke konumunda olduğunu belirtti.