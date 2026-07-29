TMO ekmeklik buğday ihracatını yeniden serbest bıraktı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına yeniden izin verildiğini duyurdu. Kurum, yurt içi üretim, mevcut stoklar ve iç tüketim ihtiyacının değerlendirilmesi sonucunda arz güvenliğinin yeterli seviyede bulunması nedeniyle Mart 2025'ten bu yana uygulanan ihracat kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi.

29 TEMMUZ İTİBARIYLA YENİDEN BAŞLADI

TMO'nun açıklamasına göre, ekmeklik buğday ve buğday kırıkları, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamında yer almaya devam edecek. Bu kapsamda ihracat işlemleri yine TMO'nun uygun görüşüne tabi olacak.

Kurum, 29 Temmuz itibarıyla ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına yeniden izin verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

BAŞVURULAR OAİB ÜZERİNDEN ALINACAK

Açıklamada, ihracat işlemlerinin Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği aracılığıyla yapılacak başvurular üzerinden yürütüleceği belirtildi.

Başvuruların, yurt içi arz durumu dikkate alınarak TMO tarafından değerlendirileceği, ihracatın kontrollü ve dengeli bir şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

TMO'DAN PİYASA İSTİKRARI VURGUSU

TMO, görev alanına giren ürünlerde piyasa istikrarını sağlamak, üretici ve tüketici menfaatlerini korumak ve gıda arz güvenliğini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Açıklamada, kurumun bundan sonraki süreçte de üretici ve tüketici menfaatlerini gözeten, piyasa istikrarını destekleyen ve gıda arz güvenliğini esas alan politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceği vurgulandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör