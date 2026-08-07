TMO fındık alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık üreticilerinin uzun süredir beklediği 2026 sezonu alım fiyatlarını resmen duyurdu. Kurum, Giresun kalite fındığı kilogram başına 255 lira, Levant kalite fındığı ise 250 liradan satın alacak. Alımlar 24 Ağustos'ta başlayacak ve üreticiler ürünlerini randevu sistemiyle TMO'ya teslim edebilecek. Randevular 17 Ağustos itibariyle TMO iş yerleri ile e Devlet üzerinden alınabilecek. Randıman farkı da belli oldu. 50 randımanın üzerindeki ürünlerde Giresun kalite için kilogram başına 5.1 lira, Levant kalite için ise 5 lira ilave ödeme yapılacak.

RUTUBET UYARISI

Eski yıl mahsulü ve eski ile yeni yıl mahsullerinin karışımı olan ürünler "kesinlikle" satın alınmayacak. Üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri ve ürünlerini belirtilen standartlara göre hazırlamaları gerekiyor. Üreticilerin Tarım ve Orman il/ilçe müdürlükleriyle irtibata geçerek 2026 yılı için ÇKS bilgilerini güncellemeleri ve ürünlerini randevu tarihinde TMO alım noktalarına getirmeleri önem arz ediyor.

Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını takip eden 21'inci günden itibaren üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.