TMO fındık alım takvimini ve şartlarını açıkladı! İşte Giresun, levant ve sivri kalite fındık fiyatları

TMO'NUN FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

TMO'nun açıklamasına göre, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre uygulanacak kilogram başına alım fiyatları Giresun kalite için 255 lira, levant kalite için 250 lira, sivri kalite için ise 245 lira olacak.

Yüzde 50'nin üzerindeki her bir randıman artışı için de ilave fiyat uygulanacak. Buna göre Giresun kalite fındıkta kilogram başına 5,10 lira, levant kalite fındıkta 5 lira, sivri kalite fındıkta ise 4,90 lira ek ödeme yapılacak.