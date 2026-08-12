TMO fındık alım takvimini ve şartlarını açıkladı! İşte Giresun, levant ve sivri kalite fındık fiyatları

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alımlarının 24 Ağustos 2026'da başlayacağını duyurdu. İlk etapta 16 noktada yapılacak alımlar, hasat durumuna göre 61 noktaya kadar çıkarılabilecek.
TMO'NUN FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU
TMO'nun açıklamasına göre, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre uygulanacak kilogram başına alım fiyatları Giresun kalite için 255 lira, levant kalite için 250 lira, sivri kalite için ise 245 lira olacak.
Yüzde 50'nin üzerindeki her bir randıman artışı için de ilave fiyat uygulanacak. Buna göre Giresun kalite fındıkta kilogram başına 5,10 lira, levant kalite fındıkta 5 lira, sivri kalite fındıkta ise 4,90 lira ek ödeme yapılacak.
FINDIK ALIMLARI RANDEVULU YAPILACAK
TMO, alımların randevulu sistemle gerçekleştirileceğini açıkladı. Randevu sistemi 17 Ağustos 2026 itibarıyla aktif hale gelecek.
Üreticiler randevularını TMO'nun internet sitesi, e-Devlet üzerinden veya TMO iş yerleri ve alım noktalarına bizzat başvurarak oluşturabilecek.
TMO, fındık alımları için teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.
TMO'NUN FINDIKTA ARADIĞI ŞARTLAR
Alıma sunulacak ürünlerde belirli kalite kriterleri aranacak. Buna göre fındıkta;
Çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 10 ve altında olan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ürünler de satın alınacak.
ESKİ MAHSUL FINDIK ALINMAYACAK
TMO, eski yıl mahsulü ile eski ve yeni yıl mahsullerinin karışımından oluşan fındıkların kesinlikle satın alınmayacağını bildirdi.
Üreticilerden ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri ve belirlenen standartlara uygun şekilde hazırlayarak randevu aldıkları tarihte TMO alım noktalarına getirmeleri istendi.
FINDIK BEDELLERİ 21. GÜNDEN İTİBAREN ÖDENECEK
TMO açıklamasında, fındık bedellerinin ürün tesliminden sonra 21. günden itibaren üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağı belirtildi.
Üreticilerin ayrıca 2026 yılı ÇKS bilgilerini güncellemeleri ve ürünlerini randevu aldıkları tarihte ilgili TMO alım noktasına teslim etmeleri gerektiği kaydedildi.