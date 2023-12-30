TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ofisin piyasayı takip ederek üreticiyi izlediğini ve bir zarar görmesi halinde müdahale ettiğini söyledi. Güldal, "2024'te eğer üreticilerimiz için fiyatlar beklenen seviyenin altına düşerse TMO, tabii ki, müdahalesini bu sene olduğu gibi yapacak" dedi. Güldal, ofisin bu yılki faaliyetlerine ve 2024 yılı beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Son yıllarda, dünyada, özellikle gıdayla ilgili sektörlerde yaşanan istikrarsızlığa dikkat çeken Güldal, kuraklık ve savaşların etkisiyle temel gıdanın öneminin ne kadar değerli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını dile getirdi. Güldal, küresel düzeyde bereketli bir üretim sezonu yaşandığını belirterek, bu yıl 787 milyon ton buğday, 143 milyon ton arpa ve 1.2 milyar ton mısır üretildiğini anlattı.Karadeniz Bölgesi'nin yakın coğrafyasında dünyaya hububat ihraç eden ülkelerin bulunduğunun altını çizen Güldal, şunları kaydetti: "Rusya'da 2 yıldır ciddi üretimler gerçekleşti. Rusya- Ukrayna Savaşı'nın çıkmasıyla ihtiyaç sahibi ülkelere ürün arzında sıkıntı meydana geldi. Cumhurbaşkanı'mızın girişimleriyle Karadeniz Tahıl Koridoru bir süre devam etti, hammadde tedarik sıkıntısının aşılmasında kritik rol oynadı. Rusya ve Ukrayna'da gelecek yıl, savaşa rağmen, yine bereketli bir sezon tahmin ediliyor. Dünya genelinde ürün arzında bir eksiklik yok."Türkiye'nin, bereketli bir sezon geçirdiğini aktaran Güldal, geçen sezon 21.8 milyon ton civarında buğday üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti. Güldal, şu bilgileri paylaştı: "Bu yıl 4.3 milyon tonluk üretimle son 18 yıldaki en yüksek makarnalık buğday üretimi gerçekleşti. Arpa da 9 milyon tonu aşan bir miktarla son 17 yılın en yüksek rakamına ulaşmış oldu. Mısırda da tarihin en yüksek rekoltesi 9 milyon tona yaklaşan bir üretim söz konusu." Üreticinin korunmasını esas aldıklarını bildiren Güldal, "Üreticinin üretmeye devam etmesi ve ürettiğinden pişman olmaması lazım. TMO, üreticinin zarar görmesi halinde müdahale etmiştir. 2024'te eğer üreticilerimiz için fiyatlar beklenen seviyenin altına düşerse TMO, müdahale eder" dedi.Güldal, TMO'nun 2023 hasadında, haziran ayından itibaren, 13 milyon tonluk rekor bir ürün alımı gerçekleştirdiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Sadece arpa, buğday ve mısırdan bahsediyorum. Tabii, önemli bir mali karşılığı var bunun. Bu yıl üreticilerimize 100 milyarın üzerinde ödeme yaptık. TMO'nun alımlarından sonra üreticilerimiz tarafından buğday ve arpaya yöneliş oldu. Bu sene ekiliş alanları 7,3 milyon hektara yükseldi." TMO'nun fındık alımı da yaptığını anımsatan Güldal, bu yıl fındıkta piyasayı üretici lehine düzenlediklerini bildirdi.Güldal, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki üreticilere pozitif yaklaşım gösterdiklerinin altını çizerek, TMO'nun bölgede kota sınırı koymadan alım yaptığına, yoğun dönemlerde günlük 1.5 milyar liralık alım gerçekleştirdiklerine işaret etti.Gelecek sezonla ilgili ekilişlerin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Güldal, bu yıl kasımda yağışların ortalamaların üzerinde olduğunu, kuraklık riski görülmediğini kaydetti. Güldal, 2024'te hububat ürünleri rekoltesinin yüksek olacağını düşündüklerini dile getirerek, "Buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu yılın mayıs ayı sonunda başlanacak hasat döneminde de yine 2023 hasadında olduğu gibi, bol ve bereketli bir sezonu, dönemi göreceğimizi ümit ediyoruz" dedi.