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Giriş Tarihi: 4.09.2026

TMO, hububat alım ve ödemede rekor kırdı

TMO, hububat alım ve ödemede rekor kırdı
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hasat sezonunun başından bugüne kadar 12.1 milyon ton ürün alarak üreticilere 170 milyar lira ödeme yaptığını belirterek, "Bu, hem hububat alım miktarı hem ürün ödemesinde yeni bir rekordur. Hasat sezonunun başında üreticilerimize verdiğimiz ödeme taahhüdümüzü de yerine getiriyor, ürün bedellerini 21'inci günden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz" ifadesini kullandı. Yumaklı, stratejik bir ürün olan hububatta bu yıl hasat sezonunun bol ve bereketli geçtiğini belirtterek, bunun, ülkenin gıda arz güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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TMO, hububat alım ve ödemede rekor kırdı
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